Вторичка Киева подорожала на 0,93%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 19 по 25 апреля 2010 года выросла на 0,93% (16 долл.) – до 1732 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1319 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2752 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском районе – на 0,85% (12 долл.) – до 1425 долл., Дарницком – на 0,70% (9 долл.) – до 1319 долл., Деснянском – на 0,63% (9 долл.) – до 1359 долл./кв. м, Оболонском – на 0,60% (11 долл.) – до 1752 долл., Печерском – на 0,93% (25 долл.) – до 2752 долл./кв. м, Соломенском – на 1,31% (20 долл.) – до 1572 долл., Святошинском – на 1,30% (19 долл.) – до 1445 долл., Шевченковском – на 1,13% (25 долл.) – до 2261 долл./кв. м, Подольском – на 1% (16 долл.) – до 1595 долл., Голосеевском – на 0,91% (16 долл.) – до 1736 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в марте т.г. выросла на 0,39% (7 долл.) – до 1686 долл./кв. м, в феврале т.г. – на 0,26% (4 долл.) – до 1679 долл./кв. м, в январе т.г. – на 0,13%, до 1675 долл./кв. м., в 2009 году – снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.