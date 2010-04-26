Вторичка Донецка подорожала на 0,23%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 19 по 25 апреля этого года выросла на 0,23%, или 3 долл., – до 1129 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 739 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1440 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Ворошиловском – на 0,17% (2 долл.) – до 1440 долл., Киевском – на 0,27% (3 долл.) – до 1188 долл., Калининском – на 0,09% (1 долл.) – до 1108 долл., Кировском – на 0,12% (1 долл.) – до 838 долл., Петровском – на 0,86% (6 долл.) – до 739 долл./кв. м, Буденновском – на 0,38% (3 долл.) – до 899 долл., Пролетарском – на 0,54% (5 долл.) – до 870 долл., Ленинском – на 0,44% (4 долл.) – до 925 долл. и Куйбышевском районе – на 0,17% (2 долл.) – до 929 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в марте т.г. выросла на 0,15%, или 2 долл., – до 1112 долл./кв. м; в феврале т.г. выросла на 0,32%, или 4 долл., – до 1110 долл./кв. м; в январе т.г. – на 0,41%, или 5 долл., – до 1107 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 28%, или 429 долл., – до 1102 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.