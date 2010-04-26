Первичка Киева подешевела на 0,33%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 19 по 25 апреля 2010 года снизилась на 0,33% (5 долл.) – до 1593 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1242 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2480 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 0,30% (4 долл.) – до 1307 долл., Дарницком – на 0,26% (3 долл.) – до 1242 долл., Деснянском – на 0,18% (2 долл.) – до 1258 долл./кв. м, Оболонском – на 0,31% (5 долл.) – до 1669 долл., Печерском – на 0,35% (9 долл.) – до 2480 долл./кв. м, Соломенском – на 0,44% (6 долл.) – до 1453 долл., Святошинском – на 0,60% (8 долл.) – до 1302 долл., Шевченковском – на 0,20% (4 долл.) – до 2008 долл./кв. м, Подольском – на 0,44% (7 долл.) – до 1464 долл., Голосеевском – на 0,42% (7 долл.) – до 1645 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.