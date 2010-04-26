Вторичка Львова подорожала на 0,46%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 19 по 25 апреля т.г. выросла на 0,46% (6 долл.) – до 1 380 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1 139 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 777 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 0,86% (15 долл.) – до 1 777 долл., Сыховском районе – на 0,17% (2 долл.) – до 1 139 долл./кв. м, Зализнычном районе – на 0,54% (7 долл.) - до 1 240 долл./кв. м, Франковском районе – на 0,09% (1 долл.) - до 1 344 долл., Шевченковском районе – на 0,27% (3 долл.) - до 1 181 долл., Лычаковском районе – на 0,38% (5 долл.) – до 1 295 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в марте т.г. выросла на 0,07% (1 долл.) – до 1 361 долл./кв. м; феврале т.г. снизилась на 0,08% (1 долл.) – до 1 360 долл./кв. м; в январе т.г. - снизилась на 0,16% (2 долл.) – до 1 361 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 29,08% (559 долл.) – до 1 363 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.