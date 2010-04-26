Вторичка Харькова подорожала на 1,11%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 19 по 25 апреля 2010 года выросла на 1,11% (11 долл.) – до 984 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 837 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1221 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 1,27% (15 долл.) – до 1221 долл., Ленинском – на 1,33% (13 долл.) – до 1022 долл., Коминтерновском – на 1,18% (10 долл.) – до 887 долл., Октябрьском – на 1% (9 долл.) – до 913 долл., Фрунзенском – на 1,31% (12 долл.) – до 919 долл., Червонозаводском – на 1,13% (10 долл.) – до 888 долл., Московском – на 0,93% (8 долл.) – до 883 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 1,30% (11 долл.) – до 837 долл./кв. м, Дзержинском – на 0,89% (10 долл.) – до 1179 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в марте т.г. выросла на 0,64% (2 долл.) – до 955 долл./кв. м; в феврале т.г. – выросла на 0,35% (3 долл.) – до 948 долл./кв. м, в январе т.г. – стабилизировалась на уровне 945 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 30%, или 406 долл., – до 945 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.