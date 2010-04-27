Минрегионстрой: Цены на первичку не снизятся

Министерство регионального развития и строительства Украины не прогнозирует снижение цен на первичное жилье до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО.

«Мы не прогнозируем, что до конца года будет падение цены. На сегодня мы фактически скупили все жилье, которое было на этом рынке в 2009 году и достроили жилье со степенью готовности более 70%. В этом году мы планируем вдвое увеличить количество средств, которые будут направлены на этот рынок», - сказал он.

Д.ИСАЕНКО отметил, что в первом квартале этого года объем работ по началу строительства новых объектов в Украине увеличился на 3%, однако на сегодня большая часть застройщиков не вкладывают средства в объекты со степенью готовности от ноля до 50%.

«Поэтому мы прогнозируем, что на конец года то жилье, которое имеет высокую степень строительной готовности, в том или ином случае будет достроено. И дефицит на рынке будет. А если есть дефицит, есть рост цены», - добавил он.

По словам Д.ИСАЕНКО, «ниже, чем сегодня, цены не будет, потому что нельзя построить дешевле, чем 4 тыс. грн. – это приблизительно та цена, за которую сегодня можно построить жилье».

В свою очередь президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Андрей ШУЛЬГА отметил, что себестоимость строительства и рыночная цена – «это непрямым образом связанные понятия».

«Потому что если мы сегодня снизим стоимость строительства в Киеве – более 1 тыс. долл./кв. м, то это не значит, что в Киеве цена на квартиры упадет ниже существующей средней стоимости в 1,5-2 тыс. долл./кв. м», - пояснил он.

Комментируя влияние на стоимость жилья государственной программы по достройке жилья, А.ШУЛЬГА высказал мнение, что она не повлияет на общее снижение стоимости жилья на рынке.

«У меня нет ожиданий, что будет какое-то падение, которое прогнозируют другие аналитики рынка (на 30% до конца года), потому что нет для этого оснований. Даже если государство достроит то количество объектов, которое планируется, и привлечет планируемое количество негосударственных средств, то это количество объектов является очень маленьким для того, чтобы сдвинуть спрос и предложение и ценовые параметры на 30% вниз. Но в некоторых сегментах (доступное жилье, которое будет достраиваться) возможно снижение цены», - считает он.