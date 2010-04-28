В России легализуют самовольные постройки

Судьи не должны отказывать в праве собственности на самовольную постройку лишь потому, что она возведена без разрешения чиновников. Такие разъяснения подготовили Высший арбитражный и Верховный суды, проект документа будет в четверг рассмотрен на совместном заседании их пленумов, и им будут обязаны руководствоваться как суды общей юрисдикции, так и арбитражные, сообщает РИА Новости.

Отсутствие разрешения на постройку само по себе не основание для отказа в иске о признании права собственности, говорится в проекте. Суды должны легализовать постройку, если выяснится, что ее владелец пытался получить разрешение (нужно также проверить, законно ли чиновники ему отказали), а ее сохранение не нарушает интересы третьих лиц. Чтобы проверить, безопасна ли постройка, суд должен заказать независимую экспертизу, пишет газета.

Сейчас по статье 222 Гражданского кодекса постройка, возведенная без разрешения, является самовольной, а значит, может быть снесена за счет застройщика. Кодекс и сейчас допускает признание прав на самовольную постройку, но суды часто отказывают в таких исках, ссылаясь на отсутствие разрешения, а значит, на ее потенциальную опасность. Практика по таким спорам как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных сильно разнится.

Если пленумы утвердят разъяснения, у судов останется лишь два основания для отказа в регистрации прав на самовольную постройку: нарушения градостроительных правил или расположение объекта на земле, где строительство запрещено, говорят юристы.

Разъяснения помогут как компаниям, так и гражданам, например сделавшим перепланировку в квартире без согласования с чиновниками. Сейчас получить разрешение на перестройку или строительство очень трудно - нет жестких регламентов по процедуре и сроков, в которые должно быть рассмотрено заявление. Разъяснения защитят добросовестных инвесторов от произвола чиновников, затягивающих, а то и срывающих согласование строительных работ, приводит газета мнение специалистов.

Поможет документ и в борьбе с недобросовестными собственниками, которые иногда регистрируют права на постройки через суд.