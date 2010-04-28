Недострои Украины промониторили

Министерство региональной политики и строительства провело мониторинг всех недостроенных объектов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера в Ивано-Франковске на совещании по проблемам строительной отрасли и строительства жилья министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА.

По его словам, министерство провело большую работу и уже имеет полный анализ недостроенных объектов.

«Министерство сделало полный анализ и мониторинг по всей Украине, в том числе и в городе Киеве, - отметил министр. - Есть разные объекты, в частности, имеющие готовность 95%, есть и 70% и 50%».

В.ЯЦУБА сообщил участникам совещания, что министерство имеет данные о каждом недостроенном объекте, «знаем кто заказчик, кто кредитор и кто использовал средства не по назначению».

Он предупредил руководителей областей, что те застройщики, которые использовали средства «не по назначению», не будут иметь никакой поддержки от министерства: ни в кредитовании или еще в чем-то, чтобы возобновить строительство.

В.ЯЦУБА также сообщил, что в Украине уже три банка за счет капитализации Нацбанка Украины уменьшили кредитные ставки до 12%. По его словам, уже даже 4 строительных компании получили эти кредиты.

По мнению министра, на достройку жилых объектов, имеющих 70% готовности, необходимо 6 млрд. грн. Он выразил надежду, что в этом году на таких объектах будут полностью завершены работы.