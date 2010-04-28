Стоимость офисов на вторичном рынке Киева снизилась

Средняя стоимость офисных помещений, выставленных на продажу, на вторичном рынке Киева в марте снизилась на 0,8% по сравнению с февралем – до 3 033 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным аналитиков портала, в марте т.г. на вторичном рынке офисных помещений Киева количество предложений увеличилось на 1,4% относительно февраля т.г. – до 1 141 объекта. Наибольшее количество офисов на вторичном рынке купли-продажи предлагается в Шевченковском районе (27%), Печерском (19%), Голосеевском (14%), Дарницком (10%), Подольском (9%) районах.

В марте объем предложений в общей площади и в денежном выражении увеличились на 4,1% и 0,5% соответственно. Доля офисной недвижимости, впервые выставленной на продажу, в марте т.г. составила 11,5% от всего объема предложения.

В то же время, средняя арендная ставка на офисные помещения в марте уменьшилась на 1,1% и составила 17,9 долл./кв. м. Количество предложений на рынке аренды офисных помещений Киева относительно февраля уменьшилось на 3,8% – до 2 998 объектов. Объемы предложений в общей площади и в денежном выражении увеличились на 1,6% и 0,3% соответственно. Доля офисной недвижимости, впервые выставленной в аренду, в марте составила 12,4% от всего объема предложения.

Специалисты отметили, что наибольшее количество офисов на рынке аренды предлагается в Шевченковском (27%), Голосеевском (15%), Печерском (14%), в Соломенском и Подольском (по 10%) районах.

Аналитический отчет подготовлен на основе анализа баз данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализирован 1 141 объект, выставленный на продажу, и 2 998 объектов, предлагаемых в аренду.