С 11 мая “Киевэнерго” начнет отключение горячей воды

С 11 мая компания “Киевэнерго” начинает ежегодные работы по гидравлическим испытаниям тепловых сетей, во время которых в столице частично будут прекращаться горячее водоснабжение.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго".

Испытание тепловых сетей будет проходить по установленному графику. Так, с 11 по 25 мая испытания тепловых сетей будут проводиться частично в Голосеевском, Шевченковском, Печерском, Подольском районах (это центральная часть города и жилые массивы Виноградарь, Мостицкий). С 11 по 31 мая (дополнительно будет проходить ремонт оборудования районных котельных „Беличи” но „Веркон”) испытания будут проводиться частично в Святошинском районе (жилые массивы Беличи, Новобеличи, Академгородок, частично Святошин, Галаганы).

В “Киевэнерго” напомнили, что в связи с испытаниями тепловых сетей горячее водоснабжение будет прекращено, начиная с 18.00 10 мая. Относительно графика дальнейшего испытания тепловых сетей, компания будет информировать жилищные организации и СМИ.

“Ежегодные испытания не только добавляют неудобств киевлянам, но и требуют значительных средств компании на проведение всего комплекса работ. Но, к сожалению, мы не можем отказаться от этих работ, ведь в отсутствие модернизации тепловых сетей, которую должна осуществлять городская власть, ежегодные испытания - единственный способ уменьшить количество повреждений зимой”, - отметил технический директор АК “Киевэнерго” Александр ЗАЙЦЕВ. По его словам, в прошлом году благодаря выявленным во время испытаний повреждениям количество ремонтов во время отопительного сезона сократились на 600 случаев.