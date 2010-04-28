Субботники – показатель гнилой системы управления в ЖКХ

Широкомасштабные субботники по уборке территорий, которые сейчас проводятся по всей Украине, с привлечением чиновников и граждан в очередной раз подтверждают, что система коммунального хозяйства и предоставления коммунальных услуг нежизнеспособна и требует полного реформирования.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

«Мы платим по счетам, чтобы наши дворы были чистыми и своевременно окрашенными, но наши деньги уходят неизвестно куда. Мы не получаем вполне конкретную услугу, и коммунальщики нас же призывают оказать ее себе своими же руками! Такого нет ни в одном цивилизованном государстве! Субботники – пережиток советской эпохи, которым нынешние чиновники от ЖКХ прикрывают свою несостоятельность в управлении коммунальным хозяйством наших городов», - сказал он.

При этом лидер КФ подчеркнул, что для чиновников выход на организованый субботник – это способ самопиара.

«Сначала они своими неумелыми действиями разваливают коммунальную сферу до того, что мы, как потребители коммунальных услуг, за свои деньги практически ничего не получаем. А затем они выходят в люди на субботник, сажают одно деревце, изображают свою близость с народом и думают, что народ их полюбит за это. Хотя на самом деле им глубоко наплевать, что где-то уже несколько месяцев разрыт двор, годами стоит разбитая детская площадка, а появление дворника с метлой – праздник для всего дома. У них, в их загородных коттеджах и домах все нормально. Они живут в мире своего личного коммунального рая и у них все хорошо. И субботник для них – всего лишь способ самопиара», - заявил В.ЯКОВЕНКО.