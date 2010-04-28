«Киевгорстрой» вдвое снизил прибыль

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2009 году сократила чистую прибыль в 2,1 раза – с 24 млн. 965 тыс. грн. до 11 млн. 816 тыс. грн.

Об этом компания сообщает в системе раскрытия данных ГКЦБФР.

Согласно сообщению, уставный капитал компании по состоянию на конец 2009 года составлял 16 млн. 535 тыс. грн.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.