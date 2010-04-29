Районы Киева займутся ремонтом лифтов
13:43, 29 апреля 2010Недвижимость
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Киевсовет дал рекомендации
Киевсовет рекомендует районным советам столицы 50% средств, полученных от приватизации и аренды недвижимого имущества, направить на ремонт лифтов жилищного фонда.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевсовета. За него проголосовали 99 из 110 присутствующих в зале депутатов.
Проект решения был подготовлен Главным управлениям жилищного хозяйства в связи с критическим состоянием лифтового хозяйства столицы, многочисленными обращениями жителей, а также во исполнение поручения руководства КГГА.
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