Районы Киева займутся ремонтом лифтов

Киевсовет рекомендует районным советам столицы 50% средств, полученных от приватизации и аренды недвижимого имущества, направить на ремонт лифтов жилищного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевсовета. За него проголосовали 99 из 110 присутствующих в зале депутатов.

Проект решения был подготовлен Главным управлениям жилищного хозяйства в связи с критическим состоянием лифтового хозяйства столицы, многочисленными обращениями жителей, а также во исполнение поручения руководства КГГА.