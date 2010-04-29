Профильный комитет выступает за восстановление госзаказов

Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики выступает за восстановление системы государственного заказа для строительства доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член комитета, народный депутат, глава рабочей группы по доработке законопроекта об обеспечении граждан доступным жильем Игорь ЛЫСОВ.

По его словам, такую норму планируется включить в законопроект «Об обеспечении граждан доступным жильем», который прошел первое чтение и сегодня находится в стадии доработки.

И.ЛЫСОВ считает, что создание единого государственного заказчика для строительства доступного жилья могло бы способствовать удешевлению цен на жилье.

«Сокращение затрат заключается в следующем. В связи с тем, что программа государственная, государство должно и регулировать решение этой программы. Если ограничить рентабельность (застройщиков - УНИАН) до 5%, тогда коммерческая фирма такой программой заниматься не будет. А если будет создан единый заказчик при Министерстве регионального развития и строительства либо отдельная структура, тогда на государственного заказчика бесплатно отводят земельный ресурс… Если такая вертикаль будет создана, она позволит ускорить строительство и сократить цену», - сказал он.

Депутат уточнил, что функции госзаказчика могли бы выполнять управления капитального строительства при областных и районных администрациях или единая структура, которая формирует заказы на строительство с мест.

По мнению главы рабочей группы, программа строительства доступного жилья должна иметь статус национальной.

Также он выступает за то, чтобы обязательным третьим участником строительства, помимо застройщика и инвестора, был банк, для того, чтобы удешевить ипотечное кредитование для покупателя жилья.

По оценкам депутата, для того, чтобы обеспечить жильем более 1,2 млн. семей, находящихся на квартирном учете, и построить около 50 млн. кв. м, необходимо инвестировать 250-260 млрд. грн.

И.ЛЫСОВ отметил, что рабочая группа по доработке законопроекта намерена передать его на рассмотрение Верховной Раде через два месяца.