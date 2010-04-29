Минрегионстрой: на достройку 680 объектов нужно 9 млрд. грн.

На достройку 680 незавершенных объектов со степенью готовности более 50% в Украине необходимо около 9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

По данным министерства, которое завершило инвентаризацию недостроев, из 680 объектов 88 объектов (на 22 тыс. квартир) находятся в Киеве, на их достройку необходимо 3,6 млрд. грн.

Д.ИСАЕНКО отметил, что 9 млрд. грн. на достройку объектов «теоретически есть в Госбюджете». В частности, в Госбюджете заложено 1,04 млрд. грн. на достройку объектов и последующего выкупа населением, еще 2 млрд. грн. планируется привлечь по этой программе от населения. При этом 2 млрд. грн. предусмотрено Государственному ипотечному учреждению в виде государственных гарантий на ипотечное кредитование.

Замминистра рассчитывает, что в Киеве объекты будут достроены без государственной поддержки, с помощью населения, так как в столице высокий спрос на жилье.

Д.ИСАЕНКО также отметил, что в ближайшее время перечень объектов, согласно проведенной инвентаризации, будет размещен на сайте Минрегионстроя.

Как сообщал УНИАН, всего в Госбюджете-2010 на обеспечение граждан жильем предусмотрено 2 млрд. 340 млн. грн., из которых 1 млрд. 040 млн. грн. - на закупку доступного жилья в недостроенных объектах, 762 млн. грн. – Минобороны на обеспечение жилья военнослужащих, около 300 млн. грн. – другим министерствам, 218 млн. грн. – Государственному фонду содействия молодежному жилищному строительству, 140 млн. грн. – Минрегионстрою на обеспечение жильем инвалидов ВОВ первой категории.