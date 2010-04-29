Минрегионстрой прогнозирует рост цен жилье в Киеве

Цены на жилье в Киеве в 2011 году могут возобновить рост.

Такой прогноз сделал сегодня на пресс-конференции заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

"В связи с тем, что объектов, строительство которых начинается, почти нет, в прошлом году мы выкупили преимущественное большинство жилья с высокой степенью готовности, плюс мы будем выкупать в этом году, то я думаю, что цена на жилье в следующем году будет расти", - сказал он.

При этом он не озвучил возможный процент роста цены, отметив, что "ближе к концу года спрогнозировать эти цены Минрегионстрой сможет".

Д.ИСАЕНКО добавил, что сегодня средняя цена на жилье в столице составляет от 7 до 10 тыс. грн за 1 кв. м. "Цена ниже, чем 7 тыс. грн за 1 кв. м быть в Киеве не может. Я думаю, что такая цена в этом году еще будет", - сказал он.