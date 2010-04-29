Первичка Харькова подешевела на 1%

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Харькова за январь-апрель т.г. снизилась на 1% - до 8274 грн./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвестиционно-строительной компании «Авантаж» (Харьков).

По данным компании, в течение апреля на рынке первичной жилой недвижимости наблюдались небольшие ценовые колебания. В апреле, по сравнению с мартом т.г., цены на первичное жилье в городе снизились на 0,4%.

По данным маркетинговых исследований ИСК «Авантаж», на харьковском рынке недвижимости представлены 70 объектов первичной жилой недвижимости, из них 46 находятся в продаже, реализация квартир в 24 домах не ведется или приостановлена.

По оценкам компании, в апреле не наблюдалось значительного расхождения заявляемых и реальных цен продажи, которое присутствовало на протяжении всего 2009 года и достигало 20% и болем. «Операторы рынка объявляют стоимость, приближенную к уровню желаемой продажи. Это свидетельствует о балансе мало активного спроса и значительно сократившегося за период кризиса предложения», - считают в компании.

По данным компании, в апреле средняя стоимость 1 кв.м харьковского жилья премиум-класса составила 12 832 грн., бизнес-класса – 9 355 грн., эконом-класса – 5 649 грн.

Справка УНИАН. Инвестиционно-строительная корпорация «Авантаж» осуществляет свою деятельность в четырех направлениях: девелопмент, строительство, инвестиционная деятельность и корпоративное управление предприятиями.