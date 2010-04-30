Вторичка Киева подешевела на 2,2%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 15 по 28 апреля т.г. снизилась на 2,2% – 2012 долл./кв. м.

Об этом говорится в аналитическом отчете консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» («УТГ»).

Согласно отчету, за указанный период средняя стоимость жилья на первичном рынке столицы снизилась на 0,3% – до 1962 долл./кв. м.

В компании отметили, что ценовая политика застройщиков пребывает в фазе относительной стабильности.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.