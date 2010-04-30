От налога на элитную недвижимость можно получать по 4 млрд. грн.

Введение налога на элитную недвижимость, при котором пополнению бюджета будет способствовать население, владеющее недвижимым имуществом площадью 300 и более квадратных метров, может принести в государственный бюджет ежегодно более 4 млрд. грн., что покроет 7% дефицита бюджета.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат Украины от БЮТ, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ.

Он отметил, что в Госбюджете на 2010 год задекларирован дефицит в размере 56,1 млрд. грн. (17,3 %). Но эта цифра, по его мнению, не показывает полного масштаба бюджетных проблем. Народный депутат утверждает, что потенциальный размер бюджетной дыры составит в этом году свыше 100 млрд. грн.

Д.ВЕТВИЦКИЙ подчеркнул, что принятие законопроекта № 6285 «О налоге на отдельные виды имущества» (авторы – народные депутаты от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ и Антонина БОЛЮРА. – УНИАН) способно принести на повышение минимальных зарплат и пенсий почти половину необходимой суммы.

Вместе с тем, Д.ВЕТВИЦКИЙ отметил нежелание депутатов от Партии регионов затрагивать имущественные интересы толстосумов.

«12 марта ПР провалила законопроект № 2113 «О налоге на недвижимое имущество», и эта позиция прямо противоположна их предвыборным обещаниям. Они требовали повышения социальных стандартов – зарплат, пенсий, не поддерживая при этом необходимость повышения акцизов на пиво и спирт этиловый, законопроект о повышении акциза на креплёные вина и не поддерживая введение налога на недвижимость. Такую позицию трудно оценить иначе, как предвыборный популизм. Не пополняя бюджет, мы не сможем больше тратить, в том числе – повышать минимальные зарплаты и пенсии», – отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Также депутат напомнил, что в 2006–2007 годах правительство Виктора ЯНУКОВИЧА выступало с предложением введения налога на недвижимость для физических лиц. В 2008 году депутатами Партии регионов был предложен законопроект № 3405. В свою очередь, в начале 2008 года депутаты фракции блока «НУ–НС» предложили ввести налогообложение частного имущества площадью более 150 кв. м (законопроект № 2378, автор – Геннадий МОСКАЛЬ). Объектами налогообложения предлагалось определить все сооружения, кроме находящихся в государственной и коммунальной собственности. Ставки налога предлагалось устанавливать органами местного самоуправления диверсифицированно в зависимости от административно-территориального расположения и типа объекта налогообложения. Но Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики (председатель Комитета – Сергей ТЕРЁХИН. – УНИАН) рекомендовал отклонить законопроект.

В конце этого же года ввести налог на виллы и большие участки земли обещала Юлия ТИМОШЕНКО (законопроект № 3533 «О налоге на недвижимое имущество (недвижимость), отличное от земельного участка».). Под действие законопроекта попадали владельцы квартир площадью более 150 квадратных метров или домов метражом больше 300 кв. м.

При этом ставка налога на недвижимость, согласно законопроектам № 2378 и № 3533, должна была устанавливаться местными органами власти в расчёте на год в гривне за 1 кв. м площади объекта налогообложения.

Свое видение налога на роскошь в начале 2007 года пытался развить Президент Виктор ЮЩЕНКО. Законопроектом № 3007 предлагали обложить налогом физических лиц – собственников жилых и дачных домов; любых помещений, в том числе квартир, гаражей, кроме объектов незавершённого строительства. Ставки налога предлагалось установить в зависимости от стоимости имущества: до 100 тыс. грн. – до 0,05 %, от 100 до 400 тыс. грн. – 0,05–0,2 %, от 400 тыс. грн. до 1 млн. грн. – 0,2–0,5 %, более 1 млн. грн. – 0,5–1 %.

«С 1993 года создавалась лишь видимость обсуждения, но ни один законопроект о налоге на недвижимость так и не был принят», – констатирует Д.ВЕТВИЦКИЙ.

По его мнению, налог на богатство является инструментом «справедливого перераспределения социальных благ». В качестве примера он привёл опыт зарубежных стран, где используется гибкая система налогообложения.

Также депутат подчеркнул, что введение единого налога на недвижимость не должно коснуться среднего класса и незащищённых слоёв населения.

«Этот налог не коснётся людей, владеющих небольшими квартирами. Есть богатые люди, бизнесмены, которые могут позволить себе покупать, строить, содержать очень дорогое жильё. Совершенно нормально, чтобы эти богатые люди поделились с бюджетом», – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля с. г. на рассмотрение Верховной Рады был внесён законопроект «О налоге на отдельные виды имущества» № 6285. Согласно пояснительной записке, ставки налога на недвижимое имущество, отнесённое к жилому фонду, планируется установить в процентах от прожиточного минимума, установленного на начало года за 1 кв. м общего размера облагаемого налогом имущества.

Законопроект предусматривает взимание налога с общего размера недвижимого имущества, отнесённого к жилому фонду, составляющего более 100 кв. м для юридических лиц и свыше 300 кв. м – для физических лиц.

Ставки налога на вертолёты и самолёты предлагается установить в зависимости от их массы, а ставки налога на яхты и другие плавсредства для досуга – в зависимости от мощности двигателя и габаритов.

Также депутаты предлагают увеличить налог с владельцев новых легковых автомобилей при первой регистрации в Украине с объёмом цилиндров двигателя от 3501 куб. см и больше – с 40 грн. до 100 грн. за 100 куб. см, а автомобилей, бывших в употреблении до 8 лет, – с 45 грн. до 120 грн. за 100 куб. см.