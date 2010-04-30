В Луганске начались акции населения за автономное отопление

Митинг сторонников автономного отопления в Луганске – это «первая ласточка» массовых акций недовольства населения качеством коммунальных услуг и произволом чиновников коммунальных служб.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя митинг жителей Луганска, которые выказали недовольство действиями городской власти и местного «Теплокоммунэнерго» под стенами областной прокуратуры.

«Это нормальная реакция людей, которые годами пребывают в своих квартирах без горячей воды и мерзнут каждую зиму. Им постоянно обещают коммунальный рай, но с каждым годом становится только хуже. И когда люди знают, как им самим исправить ситуацию, но чиновники им в этом препятствуют, естественно, у них растет возмущение, и рано или поздно они выйдут протестовать на улицы», - прогнозирует общественный деятель.

По его словам, Украина уже третий год живет с запретом на установку индивидуального отопления в квартирах, при этом теплоснабжение с каждым годом становится все хуже.

«Сначала люди ждали, что проблема с запретом автономки как-то разрешится. Но поскольку никаких действий в этом направлении не происходит, люди начали терять надежду на то, что государство прислушается к их потребностям. Именно поэтому они начали сами активно требовать того, в чем нуждаются», - пояснил рост недовольства людей лидер КФ.

При этом он подчеркнул, что Луганск и города Луганской области не уникальны в своем недовольстве ЖКХ.

«Подобные настроения зреют по всей Украине. И местным властям не стоит сбрасывать это со счетов, ведь с каждым месяцем таких людей будет все больше, подобно эффекту снежной лавины», - заявил В.ЯКОВЕНКО.