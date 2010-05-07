«Киевгорстрой» привел в порядок 400 кв.м тротуара и 280 кв.м дорожного полотна

Коллектив АО ХК «Киевгорстрой» принял участие в Дне благоустройства, который состоялся в рамках проведения в столице двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе холдинга.

«Уже 12 лет подряд киевляне празднуют День благоустройства, и холдинговая компания «Киевгорстрой» в очередной раз сделала свой вклад в общее дело киевлян, поддержав добрую многолетнюю традицию», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Коллектив ХК «Киевгорстрой» принял участие в работах по благоустройству на нескольких участках. Озеленение и уборка придомовых территорий осуществлялись на жилом массиве «Троещина», а именно: в 10 микрорайоне по ул. М. Цветаевой 9-11-13, где «Киевгорстрой» возводит комфортабельное современное жилье. Кроме того, часть коллектива холдинга присоединилась к благоустройству Национального музея народной архитектуры и быта «Пирогово». Также была облагорожена территория вблизи главной строительной площадки НСК «Олимпийский», генеральным подрядчиком которого также выступает АО ХК «Киевгорстрой».

В целом за День Благоустройства силами холдинга было высажено около 200 деревьев и более 1100 кустов, засеяно 3,5 тыс. кв. м газонов. Работники компании отремонтировали 400 кв. м тротуара и заасфальтировали 280 кв. м дорожного полотна.

«Мы сделали важное дело – присоединились к облагораживанию массива Троещина, 10 микрорайона, чтобы восстановить красоту нашей природы, а также приложили усилия к наведению порядка на главной строительной площадке страны – НСК «Олимпийский». Украинский человек к земле всегда очень близок. Поэтому, на каком бы этаже он не жил, у него все же есть участочек земли в селе или дача под Киевом. Это наш менталитет, который обязывает нас заботиться об окружающей среде», - заявил Василий Можар, президент АО ХК «Киевгорстрой».