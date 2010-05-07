Разруха в ЖКХ Украины сравнима с послевоенными годами

Коммунальное хозяйство Украины – единственная отрасль страны, которая встречает юбилей победы практически в том же самом плачевном состоянии, как и 65 лет назад, считает лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

По его словам, отрасль оказалась в таком страшном техническом состоянии, что ее уже можно сравнивать с послевоенной разрухой. «На сегодняшний день существуют проблемы с теплом и водоснабжением, канализацией, мусором, состоянием дорог, общественным транспортом. Чиновники, которые никак не решают все эти проблемы, фактически развязали войну против населения Украины. Это война с реальными человеческими жертвами от взрывов газа, падающих балконов, кирпичей и сосулек; дорожных ям, холодных квартир, гейзеров горячей воды из прорвавших водопроводов и многих других коммунальных форс-мажоров», - считает лидер «Коммунального фронта».

По его словам, такая ситуация не может и дальше продолжаться. «Пора положить конец этому безобразию. Чиновники продолжают заговаривать проблему, но на практике мы не видим не только реальных изменений к лучшему, но и конкретных планов властей относительно того, как все будет развиваться. Если так будет продолжаться и дальше, то уже к следующей годовщине победы в Великой отечественной войне украинцы откроют собственный военный фронт – коммунальный», - заявил В. ЯКОВЕНКО.