В России в 2010 г обеспечат жильем всех военных

Российское государство в 2010 г обеспечит жильем всех военнослужащих. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Великой Отечественной войны. По его словам, сообщает ПРАЙМ-ТАСС, на 1 января 2009 г в жилье нуждались 90 тыс военнослужащих. "45 тыс квартир уже выдали в 2009 году", - сказал он.

В.Путин констатировал, что в 2010 г планировалось выделить еще 45 тыс квартир. "Но думаю, что мы дадим больше - 50-51 тыс, - уточнил он. - В этом году эту проблему закроем".

Кроме того, председатель правительства сообщил, что к 2011 г планируется обеспечить жильем тех, кто уволился из армии и встал в муниципальные очереди на получение квартиры. "Есть такая категория людей, которые уволились с военной службы и перешли в муниципальную очередь, которая движется медленнее, - сказал В.Путин. - Считаю возможным и целесообразным ускорить программу обеспечения жильем этих граждан". Он добавил, что ранее предполагалось ее завершить в 2012 г. "Думаю, к концу 2011-го закончим", - отметил премьер.

Ветеранов ВОВ на 90% обеспечат жильем

Премьер-министр РФ Владимир Путин пообещал в 2010 г на 90 проц обеспечить жильем ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет после 1 марта 2005 г. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с участниками Великой Отечественной войны.

Премьер напомнил, что на данный момент полностью завершено обеспечение жильем нуждающихся ветеранов, вставших на учет до 1 марта 2005 г. "Мы обещали, что в этом году обеспечим всех квартирами, - сказал премьер. - Докладываю, эта задача выполнена. Последний регион, официально уведомивший об этом, был, как раз, Краснодарский край". "Допускаю, что где-то есть погрешности, будем следить", - подчеркнул В.Путин.

Кроме того, он сообщил, что после 1 марта 2005 г на учет было принято больше ветеранов, чем рассчитывали. "Полагали, что цифра будет 34 тыс, а получилось плюс 84,3 тыс человек, - отметил председатель правительства. - Это больше, чем рассчитывали". "Обеспечили 28 тыс, а нужно 118 тыс", - сказал он, подчеркнув, что "процентов на 90 мы это сделаем в этом году". Он добавил, что из тех, кто встал на учет после 1 марта 2005 г, жилье получили 5,4 тыс человек.

В.Путин добавил, что на цели жилищного обеспечения ветеранов в 2008-2010 гг в общей сложности выделено 89,2 млрд руб. "Дополнительные средства, если потребуется, тоже будут выделены, - сказал он. - Есть только одно ограничение, оно заключается в возможностях строительного сектора России". Премьер подчеркнул, что все предоставляемые ветеранам квартиры должны быть отремонтированы и бесплатно оборудованы телефоном.