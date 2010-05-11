Эксперт: новое правительство повторяет ошибки предыдущего

Новое правительство повторяет принципиальные ошибки предыдущего по части решения проблемы модернизации системы ЖКХ страны, когда ставка делается на усиление карательных функций государства, а не на стимулирование развития новых услуг и технологий.

Так прокомментировал результаты заседания рабочей группы «Реформа жилищно-коммунального хозяйства» в профильном министерстве директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА.

«Чиновники в очередной раз идут путем запугивания населения и участников рынка ответственностью за несвоевременные расчеты и разные нарушения в сфере ЖКХ, главным из которых является установка несанкционированных отопительных систем и прочие работы. В то же время, сами коммунальные предприятия не в состоянии предоставить населению качественную услугу, поэтому введение разного рода карательных мер, призванных, по мнению правительства, повысить ответственность населения и участников рынка, не будут иметь должного эффекта. Задача государства - обеспечить условия для реализации новых качественных услуг, на основе новых технологий. И только после всего этого можно говорить, о повышении платежной дисциплины населения», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, новые представители власти повторяют ошибки предыдущей, до конца не осознавая сущности проблемы реформирования ЖКХ.

«Очевидно, что нынешнее правительство так же, как и предыдущий министр, не до конца осознают сущность реформ ЖКХ. Это значит, что нас будут ждать выступления граждан, акции политических сил и организаций типа «Коммунального фронта», которые «завалят» мэрии городов нечистотами и мусором. Другие стимулы, очевидно, не сработают», - уверен директор АМС.

Как сообщалось, 6 мая в Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства состоялось очередное заседание рабочей группы «Реформа жилищно-коммунального хозяйства», на котором был одобрен ряд законопроектов, усиливающих ответственность физических и юридических лиц за правонарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.