Юристы: Кабмин примет новый порядок земельных торгов

Юристы ожидают принятия Кабинетом Министров в этом году нового порядка проведения земельных торгов.

Такое мнение УНИАН высказали старший юрист адвокатской компании Arzinger Станислав ГЕРАСИМЕНКО и юрист адвокатской компании Arzinger Лада ЖУРБЕЛЮК, комментируя закон «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (касательно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности и прав на них).

По их словам, статья 80 закона о госбюджете на 2010 год предусматривает, что до принятия закона, который урегулирует порядок продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности или прав на них на конкурентной основе (земельных торгах), продажа указанных земельных участков несельскохозяйственного назначения осуществляется в порядке, утвержденном Кабмином.

Вместе с тем, юристы отметили, что в последний раз, когда Кабинет Министров урегулировал порядок проведения земельных аукционов своим постановлением №394, это постановление было признано неконституционным ввиду требования ст. 137 Земельного кодекса Украины относительно урегулирования порядка проведения земельных торгов на уровне закона. Кроме того, о необходимости законодательного (а не подзаконного) регулирования порядка проведения земельных торгов указано в ряде решений Конституционного Суда Украины.

«Тем не менее, существующие решения КСУ не остановили парламент при принятии закона о госбюджете на 2010 год, а значит, вскоре стоит ожидать нового постановления Кабмина о порядке проведения земельных торгов», – считают юристы.

Представители компании Arzinger уточнили, что, с одной стороны, с принятием закона о госбюджете на 2010 год Кабинет Министров на уровне закона наделен полномочиями по урегулированию земельных торгов, а с другой – наличие таких полномочий не умаляет того факта, что действующее законодательство Украины требует регламентации порядка проведения земельных торгов на уровне закона (а не постановления Кабмина).

«В связи с этим в случае принятия Кабинетом Министров соответствующего порядка проведения земельных торгов не исключены судебные разбирательства относительного его конституционности. Последнее слово останется за КСУ», – говорится в комментарии юристов.