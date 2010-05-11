ВР внесла изменения в строительное законодательство

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственного регулирования в сфере строительства жилья”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 288 из 383 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом предусмотрено изложить в новой редакции статью 4 Закона Украины “Об инвестиционной деятельности”.

Ею предусмотрено, что инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства с использованием негосударственных средств, привлеченных от физических и юридических лиц, в том числе в управление, может осуществляться исключительно через фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, институты общего инвестирования, а также путем выпуска целевых облигаций, выполнения обязательств по которыми обеспечивается единицей такой недвижимости, в соответствии с законодательством. Другие способы финансирования строительства таких объектов определяются исключительно законами.

Кроме того, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и финансовые учреждения - юридические лица публичного права осуществляют инвестиционную деятельность в соответствии с законодательством, которое определяет особенности их деятельности.

В соответствии с законом, государственная экспертиза инвестиционных программ и проектов строительства проводится на принципах организационного единства в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти по вопросам строительства и архитектуры.

Инвестирование и финансирование одной квартиры в объекте строительства несколькими инвесторами возможно исключительно при условии заключения между ними письменного договора, в котором определяется доля каждого инвестора и порядок внесения им соответствующей инвестиции.

Также внесены изменения в законы “О страховании” и “О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью”.