Юристы: аренда недвижимости вне конкурсов в этом году исключена

Закон о Государственном бюджете на 2010 год исключил возможность передачи государственного и коммунального имущества в аренду коммерческим предприятиям на внеконкурсной основе.

Об этом УНИАН сообщили старший юрист адвокатской компании Arzinger Станислав ГЕРАСИМЕНКО и юрист адвокатской компании Arzinger Лада ЖУРБЕЛЮК, комментируя закон «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (относительно аренды государственного и коммунального имущества).

По словам юристов, закон о Госбюджете на 2010 год фактически исключил возможность передачи такого имущества в аренду коммерческим предприятиям на внеконкурсной основе, обязав арендодателей проводить конкурсы в отношении любых объектов аренды (за небольшим исключением для бюджетных учреждений и общественных организаций). «В связи с указанной нормой, применение положения ст. 9 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», регламентирующего внеконкурсный порядок заключения договора аренды, в 2010 году не представляется возможным», - добавили они.

Что касается действующих договоров аренды, законом предусмотрено право арендатора недвижимого имущества на продление договора на новый срок, но не более чем на два года, при условии уведомления арендодателя о своем намерении не позже, чем за месяц до истечения срока действия договора.

Юристы отметили, что в связи с тем, что закон не содержит указания «на преимущественное» право арендатора на заключение такого договора на новый срок, на практике возможны разные подходы к применению данной нормы. Более того, инициативы одного арендатора будет недостаточно: для продления срока действия договора аренды необходимо получить соответствующее решение арендодателя.

По мнению представителей компании, закон о Госбюджете на 2010 год не расширил права арендаторов госимущества, а лишь запутал их.

В частности, юристы рекомендуют при продления договоров аренды капитальных сооружений, заключенных на срок более трех лет, оформлять отношения не в форме дополнительного соглашения, а в форме отдельного полноценного договора.

Эксперты также обращают внимание на новшества в отношении разрешенных объектов аренды. В частности, законом о Госбюджете на 2010 год разрешено передавать в аренду недвижимое имущество органов исполнительной власти и местного самоуправления на срок до 1 января 2011 года при условии, что такое имущество «не используется указанными органами для выполнения своих функций». В то же время законность такой нормы может быть поставлена под сомнение, учитывая, что согласно нормам ч. 2 ст. 4 Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества» и ч. 2 ст. 5 Закона «О приватизации государственного имущества», любое имущество органов государственной власти или органов местного самоуправления, переданное для выполнения ими своих функций, считается имуществом «общегосударственного значения» и не подлежит передаче в аренду.