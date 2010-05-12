"Коммунальнфый фронт" призывает МинЖКХ к демонополизации

Лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО призывает министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александра ПОПОВА реализовывать в коммунальной теплоэнергетике политику демонополизации и протекционизма потребителей коммунальных услуг.

По его словам, различные селекторные совещания хороши, когда есть полный контроль государства над деятельностью всех предприятий отрасли и должное финансирование их функционирования и модернизации – так, как это было при Советском Союзе, когда вся сфера потребляла 10% всего ВВП страны, а коммунальные тарифы для населения составляли всего 5% от их реальной стоимости.

«Сейчас это всего лишь инструмент мониторинга ситуации – констатация факта отсутствия денег на модернизацию и сбор данных об ухудшении технического состояния предприятий», - подчеркнул ЯКОВЕНКО.

«Пока в этой сфере будут сохраняться монополии и государственный протекционизм их деятельности, украинцам нет смысла ожидать от коммунальной теплоэнергетики улучшения – гарантированно теплых батарей зимой, бесперебойной подачи горячей воды и стабильного уровня тарифов, которые люди смогут оплачивать безболезненно для семейного бюджета», - заявил лидер «Коммунального фронта».

При этом он подчеркнул, что только кардинальное изменение правил игры в отрасли могут помочь министерству реально изменить ситуацию к лучшему.

«Только тогда, когда интересы потребителя учтены, и он наделен правом свободы выбора поставщика услуги без многочисленной бюрократической волокиты, а все поставщики услуг имеют возможность свободно доставлять свою продукцию потребителю, украинцы перестанут быть для коммунальщиков «абонентами» и станут потребителями. Только в этом случае бывшие монополисты получат стимул нормализовать свою работу, провести модернизацию оборудования, мероприятия по сокращению расходов на производство, улучшения качества услуги и уменьшение ее стоимости. И тогда министерству уже не придется проводить селекторные совещания по подготовке к отопительному сезону», - считает В. ЯКОВЕНКО.