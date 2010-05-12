Янукович: состояние подготовки к Евро-2012 неутешительное

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует неутешительное состояние подготовки Украины к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Комитета по подготовке и проведению Евро-2012.

Президент заметил, что как гражданин и как болельщик с самого начала следил за тем, как в Украине после получения права принимать чемпионат шла подготовка к нему при предыдущей власти.

«Хочу откровенно сказать, мне не нравилась политическая составляющая», - сказал глава государства. Он отметил, что лучше было бы больше делать, чем говорить. В.ЯНУКОВИЧ хотя и констатировал неутешительную ситуацию с состоянием подготовки, но выразил уверенность, что все проблемы будут преодолены и Украина достойно примет чемпионат.

«Но нужно для этого многое сделать», - подчеркнул Президент.

Вице-премьер-министр Украины по подготовке Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ в выступлении на совещании также подверг критике действия предыдущей власти по подготовке Украины к Чемпионату. «Кроме стадионов в Донецке и Харькове, мы могли бы говорить разве что о присоединении к Олимпиаде Сочи-2014», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также выразил уверенность, что новая власть преодолеет все проблемы.