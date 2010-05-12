ЖКХ получило в I квартале 603 млн. грн. убытков

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Украины закончили I квартал т.г. с убытками в размере 603 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ в ходе селекторного совещания, посвященного подготовке страны к отопительному сезону 2010/2011 гг.

По его словам, из общего объема убытки предприятий теплоэнергетики составляют 265 млн. грн.

Ю.ХИВРИЧ сообщил, что дебиторская задолженность предприятий ЖКХ в первом квартале увеличилась на 2,5 млрд. грн. и составляет 12,6 млрд. грн. При этом задолженность бюджетных предприятий за коммунальные услуги составляет 1,2 млрд. грн, из них госбюджету – 400 млн. грн., местным бюджетам – 823 млн. грн.

«Задача – за летний сезон бюджетные учреждения должны полностью рассчитаться за полученные коммунальные услуги», - сказал он.

Как сообщил первый замминистра по вопросам ЖКХ, кредиторская задолженность предприятий ЖКХ с начала года увеличилась на 2,5 млрд. грн. и составляет 13,9 млрд. грн., из них 7,8 млрд. грн. – за энергоресурсы. Самые большие объемы кредиторской задолженности – в Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Киевской областях.

Вместе с тем задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги за первый квартал т.г. составила 1,5 млрд. грн.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что средний уровень оплаты за ЖКУ снизился и составляет 84%. В частности, ухудшилась ситуация с оплатой населением услуг по теплоснабжению: за первый квартал эти услуги оплачены на 77%, что на 4% ниже, чем в прошлом году.

При этом в первом квартале уровень оплаты ЖКУ жителями Черниговской, Львовской, Киевской областей и Киева составил 96%. Наихудшие показатели – в Севастополе и Днепропетровской областях (74%).