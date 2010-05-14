Стальные котлы могут повысить на 50% КПД котельных ЖКХ

В Украине начато производство стальных котлов итальянского бренда Biasi на отечественном «Заводе АТОНМАШ», в Красилове (Хмельницкая обл). Предназначение котлов RCА – отопление и приготовление горячей воды для социальных и других крупных объектов жилищно-коммунальной отрасли. Оборудование большой мощности (от 600 кВт) может на 50% повысить КПД нынешних котельных.

«Сегодня жилищно-коммунальная отрасль - одна из самых энергоемких в украинской экономике. Она потребляет до 40% всех энергоресурсов страны, что в несколько раз больше, чем, например, в странах ЕС, - рассказывает Людмила Арзыбова, директор представительства ИП «Biasi Украина». - Однако, потенциал для экономии в этом секторе составляет более 50%, поэтому он очень привлекателен для инвесторов. Biasi - итальянский производитель теплогенераторов с 1938 года. Сегодня концерн предоставляет полный спектр энергосберегающих технологий в отоплении: от газовых котлов, до тепловых насосов и солнечных коллекторов. Мы заказали стальные котлы большой мощности на украинском заводе из соображений экономии. Наша цель – предложить отрасли качественное решение по доступной цене».

Как отметил, Станислав Головня, директор по техническому развитию «Атон Групп», более половины украинских ТЭЦ выработали свой нормативный срок эксплуатации, около 40% из них работают с КПД менее 50%. Оборудование котельных, в том числе и котлы, не менялось с 50-х годов прошлого столетия, вследствие чего потребители значительно переплачивают за тепло. Это можно изменить, переоборудовав котельные современными, эффективными котлами.

RCA – это стальные котлы с герметичной топкой, работающие как на жидком, так и на газообразном топливе. Надежность этого жаротрубного котла проверили в Италии, выпустив и установив его на тысячах объектов. Стабильная работа котла обеспечивает КПД 92,2 % при номинальной нагрузке. В Украине будет производиться модели мощностью 350, 600 и 1150 кВт. Котлы имеют слепую цилиндрическую горизонтальную топку с турбулизаторами внутри дымоотводных труб, которые имеют специальную форму.

Напомним, что результатом сотрудничества Biasi и «Завода АТОНМАШ» также стало производство электрокотлов мощностью 9, 16, 25 кВт. Договориться компаниям помогло содействие ассоциации теплотехнических компаний МАТЕК.

Стальной котел RCA от Biasi, произведенный в Украине, будет впервые презентован на стенде МЖКХ №3/10-083, с 12 по 16 мая, на выставке «Аква-Терм», в столичном выставочном центре «Левобережный».

Все желающие могут ознакомиться с оборудованием на стенде компании. За консультациями просьба обращаться к пресс-секретарю, Марии Сангурской, 097 491 78 52, macskubik@gmail.com

СПРАВОЧНО.

BIASI была основана в 1938 году. Из небольшой мастерской по производству бытовых и промышленных котлов компания стала одним из ведущих мировых концернов-производителей отопительного оборудования. В состав BIASI Group входит семь заводов на территории Италии. Гордость компании - собственный литейный завод по отливке чугуна Фондвер (Fondver) в Вероне. Инвестиции в оснащение цеха, площадью 150 тыс. м2, в момент его создания превысили в сегодняшнем эквиваленте 3 млн евро, что позволило укомплектовать его по последнему слову техники. Объем производства завода Фондвер - около 22 тонн обработанного материала в час и 50 тыс. тонн чугуна в год составляет более 50 тыс. тонн чугуна в год. Благодаря такому уникальному производству сегодня BIASI входит в тройку крупнейших европейских лидеров чугунного литья и производителей чугунных теплообменников и радиаторов. С 1986 года BIASI начала производить настенные котлы на заводе, расположенном в Порденоне (Pordenone). Сегодня объем производства этого завода превышает 150 тыс. котлов в год. Представительство BIASI в Украине было открыто 10 декабря 2008 года. Подробнее о компании: .

«Завод «АТОНМАШ». В 2006 году из состава ОАО «Красиловский машиностроительный завод» выделено отдельное предприятие — ООО «Завод Атонмаш», которое является одним из ведущих предприятий теплотехнического холдинга АТОН ГРУПП. Продукция завода сертифицирована в Украине, России, Белоруссии, Молдавии. Предприятие первое среди аналогичных в теплотехнической отрасли внедрило и сертифицировало систему управления качеством в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001-2001. Ассортимент продукции насчитывает более 30 разновидностей бытовых котлов, предназначенных для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир, административно-хозяйственных и производственных объектов, оборудованных автономными системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. За историю своего развития предприятие стало большим современным заводом европейского образца с передовыми технологиями производства отопительной техники, производящим более 100 тысяч единиц отопительной техники в год.

ЗАО «ХК «Укртехнопром». Один из лидеров рынка отопительной техники Украины, основным направлением деятельности которой является поставка бытового и промышленного теплотехнического оборудования под торговой маркой АTON на территорию Украины, России и Белоруссии. В продуктовом портфеле компании более 70 наименований собственной продукции, дополнительно в линейке продаж представлено теплотехническое оборудование других производителей, которое обеспечивает полноту ассортимента. Производственные мощности расположены в Хмельницкой области на «Заводе Атонмаш» и Красиловском машиностроительном заводе, центральный офис компании находится в Киеве. Вся выпускаемая продукция сертифицирована на соответствие действующим нормам техники безопасности и охраны окружающей среды Украины, России и Белоруссии. Реализация и сервисное обслуживание отопительной техники осуществляются через развитую дилерскую сеть по всей территории Украины.

Международная ассоциация термоэнергетических компаний (МАТЭК) - неприбыльная, неправительственная организация, объединяющая энергосервисные компании, которые производят, поставляют, реализуют, монтируют и обслуживают термоэнергетическое оборудование. Организация была создана 23 апреля 2003 года. В настоящее время в МАТЭК входят более 40 украинских предприятий и организаций, представители российского бизнеса, имеющие свою сеть предприятий во всех регионах РФ (более 300 предприятий), 4 словацкие компании и одна шведская компания. В Украине сегодня действуют 20 региональных центров МАТЭК.