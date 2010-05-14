МинЖКХ должно препятствовать отключению горячей воды

Люди не виновны в долгах тепловиков перед НАК «Нафтогаз Украины», поэтому МинЖКХ обязано встать на сторону населения и не допустить отключения теплогенерирующих компаний от газоснабжения, вследствие которого люди в летний период останутся без горячей воды.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, обществу постоянно пытаются навязать мысль о том, что вся вина за долги тепловиков перед поставщиками энергоресурсов лежит на простых украинцах, которые не платят за коммунальные услуги. Якобы люди задолжали за коммунальные услуги 12 млрд. грн., в то время как тепловики своим поставщикам – всего 8,4 млрд.

«На самом деле все иначе. Оплата коммунальных счетов населением находится на уровне 90-95%. Это очень высокий процент, который даже выше, чем во многих европейских странах. А долги в сумме 12 млрд. грн. накопились за несколько лет и не могут служить критерием для пояснения причин плохого состояния коммунальной сферы. Просто нам хотят навязать мысль о том, что во всем виноваты мы сами, а не политики и руководители городов и коммунальных хозяйств, которые довели сферу до такого положения», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

При этом лидер «Коммунального фронта» подчеркнул, что львиная доля вины за долги тепловиков лежит на местной власти, которая, несмотря на свои обещания, отказывается покрывать разницу в тарифах и наращивает эти долги с каждым месяцем.

«Но причем здесь люди? Почему они должны страдать из-за нерадивых чиновников? Министерство ЖКХ просто обязано вмешаться в эту ситуацию и не допустить отключения людей от горячего водоснабжения любыми способами», - уверен общественник.

Вместе с тем В.ЯКОВЕНКО прогнозирует, что в случае, если угроза «Нафтогаза» будет реализована, то уровень социального недовольства людей значительно увеличится и может вылиться в акции протеста.

«Уже сейчас, предприятия теплокоммунэнерго некоторых городов, таких, как Одесса и Севастополь, приступили к отключению горячего водоснабжения, ссылаясь на свои долги за газ. И недовольство людей растет. Жители этих городов уже начинают обращаться к представителям «Коммунального фронта» с просьбами содействия им в подаче судебных исков против виновников этого коммунального безобразия», - сообщил В.ЯКОВЕНКО.