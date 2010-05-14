Минрегионстрой: намерен регламентировать застройку Киева

Министерство регионального развития и строительства Украины намерено разработать законопроект, регламентирующий застройку исторической части Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Игорь СОКОЛОВ на совещании по вопросам сохранения исторического характера градостроительной среды в пределах охранной зоны ансамбля сооружений Софийского собора.

«Я считаю, что мы будем выходить с законодательной инициативой, чтобы урегулировать этот вопрос (застройку исторической части Киева - УНИАН) законодательно. Принимая во внимание разработку законопроекта, его согласование и так далее, я думаю, что это месяца три-четыре займет», - сказал он.

В частности, замминистра отметил, что в документе предусматривается на законодательном уровне определить высотные параметры застройки центральной части Киева, фасадные решения зданий и т.д.

Вместе с тем, И.СОКОЛОВ отметил, что существующая документация, ограничивающая строительство в буферных зонах памятников архитектуры оказалась неэффективной. В планах министерства - разработать комплекс документов, который бы содержал запрет на строительство в буферных зонах объектов исторического и архитектурного наследия, таких как София Киевская, Киево-Печерская Лавра.

По данным замминистра, в буферной зоне заповедника «София Киевская» на сегодня запроектировано или начато строительство около 17 объектов и еще киевскими властями отведено 30 земельных участков на новое строительство.

Он отметил, что эти проекты необходимо вернуть на рассмотрение КГГА, чтобы привести их в соответствие с нормами строительства в исторической части столицы.

Замминистра считает, что депутаты Киевсовета должны прекратить выделение земельных участков под строительство в районе Софии Киевской.

И.СОКОЛОВ добавил, что застройка в исторической части Киева возможна по закону, однако она должна вестись публично, с учетом влияния на памятники истории и архитектуры.

Вместе с тем замминистра считает, что снести или преобразовать уже построенные здания в исторической части Киева будет сложно, так как они находятся в частной собственности.

По данным директора заповедника “София Киевская” Нелли КУКОВАЛЬСКОЙ, территория заповедника составляет около 5 га, а буферная зона занимает территорию 111,9 га.