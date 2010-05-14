На НСК «Олимпийский» за неделю выявили 33 нарушения

На НСК «Олимпийский» за последнюю неделю выявлены 33 нарушения требований законодательства в сфере охраны труда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госгорпромнадзора, инспекторы по надзору в строительстве Теруправления Госгорпромнадзора по Киевской области и Киеву на протяжении 8-13 мая провели 6 проверок выполнения требований безопасности на территории ведения работ по реконструкции спорткомплекса «Олимпийский». На объекте выявлены 33 нарушения требований законодательства в сфере охраны труда. Запрещена эксплуатация 11 единиц оборудования и оборудования. Наложен штраф на 6 должностных лиц.

Также привлечены к административной ответственности два должностных лица за невыполнение ранее выданных предписывающих документов.