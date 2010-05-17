КФ прогнозирует трехкратное повышение коммунальных тарифов

Коммунальные тарифы увеличатся минимум в три раза, из-за того что команда мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не заложила в бюджет столицы ни копейки на компенсацию разницы тарифов.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя принятый Киевсоветом бюджет города на 2010 год.

«Я бы не доверял словам заместителей мера о том, что тарифы на ЖКУ не поднимутся более чем в полтора – два раза, ведь разница между ценой за услуги, которую платят киевляне и их стоимостью, которая заявляется поставщиками, значительно больше, чем утверждают чиновники. Минимум в три раза больше», - заявил лидер «Коммунального фронта».

По его словам, столичные чиновники, заложив моментальное повышение цен на коммунальные услуги в бюджете, фактически провоцируют киевлян на акции протеста, причем не обязательно уличные. «Многие киевляне начнут протестовать своими деньгами, которые они откажутся платить. Естественно, это ещё больше усугубит финансовое положение производителей услуг, которые не смогут рассчитываться со своими поставщиками и своими работниками. А в итоге пострадают жители столицы, которые просто перестанут получать услуги: тепла, воды, вывоз мусора и прочие блага цивилизации. И вина за всё это будет лежать на столичном градоначальнике и его помощниках», - считает В.ЯКОВЕНКО.

При этом он подчеркнул, что даже если случится чудо и цена на коммунальные услуги увеличится всего в 2 раза, а люди будут платить, как и раньше, то развал коммунальной сферы Киева неминуем. В этом случае, коммунальщики будут работать себе в убыток, так как компенсировать разницу им уже никто не будет, и они всё равно окажутся в многомиллионных долгах в очень короткий срок.

По мнению В.ЯКОВЕНКО, этот шаг столичных чиновников - яркий пример их некомпетентности в управление коммунальной сферой города. И именно он должен стать поводом для правительства, для устранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от управления Киевом.