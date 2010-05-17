На первичке Киева средняя стоимость жилья за неделю немного снизилась

На первичном рынке Киева средняя стоимость жилья с 1 по 16 мая снизилась на 0,57% – до 1584 долл./кв. м

Киев. 17 мая. УНИАН. На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 16 мая 2010 года снизилась на 0,57% (9 долл.) – до 1584 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1233 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2470 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 0,77% (10 долл.) – до 1297 долл., Дарницком – на 0,71% (9 долл.) – до 1233 долл., Деснянском – на 0,67% (8 долл.) – до 1250 долл./кв. м, Оболонском – на 0,74% (12 долл.) – до 1657 долл., Печерском – на 0,39% (10 долл.) – до 2470 долл./кв. м, Святошинском – на 0,34% (4 долл.) – до 1298 долл., Шевченковском – на 0,92% (18 долл.) – до 1990 долл./кв. м, Подольском – на 0,65% (9 долл.) – до 1455 долл., Голосеевском – на 0,31% (5 долл.) – до 1640 долл.

При этом стабилизация стоимости 1 кв. м жилья произошла в Соломенском районе – на уровне 1453 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 16 мая 2010 года выросла на 0,50% (9 долл.) – до 1734 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1320 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2760 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском районе – на 0,82% (12 долл.) – до 1430 долл., Дарницком – на 0,43% (6 долл.) – до 1320 долл., Деснянском – на 0,15% (2 долл.) – до 1355 долл./кв. м, Оболонском – на 0,27% (5 долл.) – до 1750 долл., Печерском – на 0,58% (16 долл.) – до 2760 долл./кв. м, Соломенском – на 0,49% (8 долл.) – до 1573 долл., Святошинском – на 0,76% (11 долл.) – до 1450 долл., Шевченковском – на 0,37% (8 долл.) – до 2262 долл./кв. м, Подольском – на 0,77% (12 долл.) – до 1600 долл., Голосеевском – на 0,53% (9 долл.) – до 1740 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле т.г. выросла на 2,35% (40 долл.) – до 1726 долл./кв. м, в марте т.г. – на 0,39% (7 долл.) – до 1686 долл./кв. м, в феврале т.г. – на 0,26% (4 долл.) – до 1679 долл./кв. м, в январе т.г. – на 0,13%, до 1675 долл./кв. м., в 2009 году – снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.