Вторичка Львова подорожала на 0,54%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 1 по 16 мая т.г. выросла на 0,54% (7 долл.) – до 1 383 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1140 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1780 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 0,37% (7 долл.) – до 1780 долл., Сыховском – на 0,56% (6 долл.) – до 1140 долл./кв. м, Зализнычном – на 0,39% (5 долл.) – до 1241 долл./кв. м, Франковском – на 0,73% (10 долл.) – до 1350 долл., Шевченковском – на 0,63% (7 долл.) – до 1186 долл., Лычаковском – на 0,62% (8 долл.) – до 1298 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в апреле т.г. выросла на 1,11% (15 долл.) – до 1 376 долл./кв. м, в марте т.г. – на 0,07% (1 долл.) – до 1361 долл./кв. м, в феврале т.г. – снизилась на 0,08% (1 долл.) – до 1360 долл./кв. м, в январе т.г. – снизилась на 0,16% (2 долл.) – до 1361 долл./кв. м, в 2009 году – снизилась на 29,08% (559 долл.) – до 1363 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.