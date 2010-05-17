Вторичка Харькова подорожала на 0,46%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 1 по 16 мая 2010 года выросла на 0,46% (4 долл.) – до 985 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 840 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1220 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 0,25% (3 долл.) – до 1220 долл., Ленинском – на 0,24% (2 долл.) – до 1020 долл., Коминтерновском – на 0,76% (7 долл.) – до 891 долл., Октябрьском – на 1,04% (9 долл.) – до 919 долл., Фрунзенском – на 0,38% (3 долл.) – до 920 долл., Червонозаводском – на 1,54% (14 долл.) – до 900 долл., Московском – на 0,06% (1 долл.) – до 880 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 0,68% (6 долл.) – до 840 долл./кв. м, Дзержинском – на 1,12% (13 долл.) – до 1190 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в апреле т.г. выросла на 2,76% (26 долл.) – до 981 долл./кв. м, в марте т.г. – на 0,64% (2 долл.) – до 955 долл./кв. м, в феврале т.г. – на 0,35% (3 долл.) – до 948 долл./кв. м, в январе т.г. – стабилизировалась на уровне 945 долл./кв. м, в 2009 году – снизилась на 30%, или 406 долл., – до 945 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.