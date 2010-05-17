Строительные предприятия Украины снизили объемы работ

Строительные предприятия Украины за январь-апрель 2010 года снизили объемы работ на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 8 млрд. 248 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 0,6% – до 539,8 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – снизили на 22,4%, до 6,7 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 21,9%, до 924 млн. грн., по завершению строительства – на 16,6%, до 43,9 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – на 42,5%, до 7,8 млн. грн.

По характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80,8% от общего объема, по капитальному ремонту – 11%, по текущему ремонту – 8,2%.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины за январь-март 2010 года снизили объемы работ на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 5 млрд. 699,6 млн. грн.; за январь-февраль т.г. – на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3 млрд. 253,9 млн. грн.; за январь т.г. – на 24,1% по сравнению с январем 2009 года – до 1 млрд. 478 млн. грн.; за 2009 год – на 48,2% по сравнению с 2008 годом – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.