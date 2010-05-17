Черновецкий поручил упорядочить размещение киосков в Киеве

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о мерах по упорядочению размещения временных сооружений (малых архитектурных форм) на территории города Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, согласно данному распоряжению, будет осуществлен пересмотр реестра всех заключенных договоров относительно вопросов размещения МАФов, их обслуживания и предоставления сопутствующих услуг. Районными в г. Киеве государственными администрациями совместно из ГУ контроля за благоустройством КГГА будет составлен и предоставлен в ГУ градостроения, архитектуры и дизайна городской среды перечень временных сооружений, размещенных без полного пакета разрешительной документации.

В соответствии с распоряжением, создана комиссия по вопросам благоустройства размещения временных сооружений на территории города, которую возглавил первый заместитель председателя КМДА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

С целью совершенствования условий благоустройства малых архитектурных форм профильным управлением было поручено пересмотреть нормативно-правовые акты, регулирующие порядок размещения временных сооружений и внести предложения относительно их улучшения. Кроме того, Главным управлением градостроения, архитектуры и дизайна городской среды в ближайшее время будут разработаны условия и ограничения размещения временных сооружений, Комплексную программу благоустройства города Киева на 2010-2020 годы с привязкой временных сооружений и, совместно с Главным управлением контроля за благоустройством г. Киева, будут проработаны перечни временных сооружений, которые размещении без полного пакета разрешительной документации, и предоставлены предложения относительно приведения вопроса их размещения к нормам действующего законодательства.