Жилье эконом-класса в Харькове подорожало на 1,6%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в апреле текущего года выросла на 1,6% – с 5693,5 до 5785,1 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ, Харьков).

Согласно сообщению, жилье бизнес-класса в апреле т.г. подорожало на 2% – с 9865,5 до 10 065 грн./кв. м.

При этом стоимость жилья премиум-класса выросла на 6% – с 14914,3 до 15809,6 грн./кв. м.

Как отметила ведущий менеджер МКДУ по работе с инвесторами Наталья ГОРОДЕЦКАЯ, по-прежнему определяющим фактором для покупателя является степень готовности объекта.

Справка УНИАН. ООО «Макрокап Девелопмент Украина» – девелоперская компания, созданная в 1997 году в Харькове. Компания первой в городе занялась строительством жилья бизнес-класса. Специализируется на девелопменте, строительстве современного жилья и коммерческой недвижимости, а также управлении недвижимостью. В компании работает около 500 человек.