Путин пообещал академикам жилье

Российские ученые смогут покупать квартиры в домах, построенных на землях РАН, по льготной цене – 30 тыс. рублей за квадратный метр, заявил сегодня премьер-министр Владимир Путин на Общем собрании Российской академии наук, сообщает Газета.Ру.

«Правительство дало поручение ведомствам проработать этот вопрос и внести необходимые изменения в законодательство, их суть в том, чтобы обременять будущего застройщика обязательствами продавать часть квартир сотрудникам Академии по низким, доступным ценам», – сказал он. «Ориентировочно, около 30 тыс. рублей за квадратный метр», – уточнил российский премьер.

При этом он подчеркнул, что для ученых конечная цена может быть еще ниже.