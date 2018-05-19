СССРовские разборки, или Доля Украины - «нулевой вариант»

История всегда имеет продолжение. Этот афоризм уместен и в нашем случае – украинско-российские договоренности. Устоявшаяся практика власти все держать под тяжелым занавесом, обнародовать соглашения как можно позже и порционней, запутывая все и вся, порождая тем самым слухи и домыслы, среди которых найти истину невозможно. Но главное, при этом они сами «сбиваются с мысли».

Не даем повод сомневаться

Вот и нынешние братские соглашения, похоже, не станут исключением из правил. Если открыто говорится, или, скорее, старательно создается видимость прозрачности, о Черноморском флоте и демаркации границ, причем с морской все же не получается, а также об объединении авиапромов, проектах мостов и пароходов и т.д., то о подводных камнях можно узнать исключительно случайно, когда в интернете появляется интервью очень правильного человечка, он вскользь цепляет еще никем не озвученную тему. Может, просто идет проверка «на вшивость». Но, как говорится, нет дыма без огня.

К примеру, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Управляющий делами Президента России Владимир Кожин поднял довольно интересный вопрос. Он заявил, что Украина согласится в ближайшее время на передачу России всей собственности бывшего СССР за границей.

«Наша позиция была и остается неизменной: Россия приняла на себя все долги союзных республик и выплатила их полностью. При этом вся загрансобственность также переходила РФ. Украина, как неоднократно говорилось, согласилась с этим вариантом, потом передумала, потом там стали меняться власти, и предыдущая власть действительно не хотела обсуждать этот вопрос, точнее, обсуждала его так, что практически это равнялось нулю», - сказала В.Кожин.

Он не двузначно намекнул, что данный вопрос будет обсуждаться Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым в Киеве. «Я очень надеюсь, что вместе с тем огромным пакетом вопросов, которые накопились в наших отношениях, которые начали серьезным образом решаться, в самом ближайшем будущем будет решен и этот вопрос», - добавил он.

Уверенность ему придает тот факт, что «здесь нет поля для компромисса, потому что Россия взяла на себя огромный долг и взяла в самые тяжелые времена, и мы все выплатили. Поэтому нужно просто выполнить все договоренности и соглашения, которые в свое время были приняты, достигнуты, и все с ними согласились».

Удивительно четкая позиция – еще не известно, чем закончатся переговоры, которые, кстати, прошли не без срыва некоторых амбициозных планов России (в основном морские вопросы), а «товарищ» уже в чем-то уверен.

Знает кошка, чье мясо...

Загранимущественный «нулевой вариант» резко всплыл во время кризисного 2009 года, хотя мусолят его многие годы. Тогда в СМИ появилась информация, что взамен кредита на 5 млрд долл. Россия выдвинула ряд условий, среди которых было и его подписание.

«Нулевой вариант» - так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР.

Тогда действующая премьер-министр Юлия Тимошенко подтвердила информацию о переговорах о выделении Россией кредита для Украины. Вот тут-то скандал и разгорелся. Сорвал процесс обмена – деньги на собственность – в то время президент Виктор Ющенко. На Совете национальной безопасности и обороны он резко выступил против таких действий правительства. "Меня возмущает тот факт, что в рамках этих консультаций (о предоставлении Россией кредита Украине – ред.) без санкции главы государства, парламента рассматривается вопрос относительно решения о "нулевом варианте", - сказал он. Юлия Владимировна прервала его выступление возгласом - «это не отвечает действительности».

В ответ на это замечание В.Ющенко попросил в то время главу Секретариата Президента Виктора Балогу принести директивы, которые премьер-министр выдала двум заместителям руководителей Министерства иностранных дел и Министерства финансов Украины. После этого В.Ющенко процитировал техническое задание на зарубежную командировку в Российскую Федерацию. "Одиннадцатый пункт – перспективы ратификации соглашения о "нулевом варианте", - подчеркнул он.

Разборки президента и премьера сорвали планы Москвы относительно собственности за бугром, но и наши по поводу кредита.

Так подробно описала эту ситуацию, чтобы было всем понятно, как просто наши политики отказываются от своих действий и «наезжают» на тех, кто им следует. Но это никогда не снимет с них ответственности за наши протертые штаны и пустые холодильники… Тимошенко, конечно, опровергала договоренности по «нулевому варианту», но и тут вопрос – кто из них говорит правду – остается открытым…

Все новое - хорошо незабытое старое

А вот уже результаты «новой» власти. В начале апреля председатель Фонда государственного имущества Александр Рябченко в комментарии «Зеркалу недели» заявил, что Россия подала документы на право собственности на 78 объектов на территории Украины, в то время как Украина - на 18 объектов на территории России, и из них было подтверждено право собственности только на 8.

При этом А.Рябченко сообщил, что общий перечень объектов, на которые претендует Россия, исходя из соглашения между Украиной и Российской Федерацией о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности, которое было подписано 15 января 1993 года, значительно шире.

«Украинская и российская стороны обменялись перечнями объектов, на которые они претендуют в соответствии с Соглашением. Украинская сторона включила в свой перечень 71 объект социально-культурной сферы и 48 - производственной, расположенных на территории РФ; российская сторона - 189 объектов социально-культурной сферы и 64 - производственной, расположенных в Украине», - сообщил руководитель ФГИУ.

УНП тут же призвала правительство поднять вопрос о признании права Украины на долю активов СССР. Как заявил народный депутат Украины, председатель УНП Юрий Костенко: «Украинская власть, которая на протяжении многих лет так и не смогла поднять этот вопрос, сдает России активы и собственность на сотни миллиардов долларов. Заграничное имущество бывшего Советского Союза, даже по беглым оценкам, исчисляется сотнями миллиардов долларов - от 300 до 400 млрд. Согласно Договору от 4 декабря 1991 года о принципах распределения наследства СССР, Украина имеет право претендовать на 16,37% активов бывшего Союза».

Политик отметил, что, «кроме того, все обязательства бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами Украины составляют 84,3 млрд. рублей, что с учетом тогдашнего валютного курса составляет около 100 млрд. долларов».

«Если новое правительство согласится на российский вариант урегулирования спорных имущественных вопросов, который включает «нулевой вариант» распределения долгов и активов бывшего СССР, а также вместо заграничной собственности на сотни миллиардов долларов согласится лишь на 8 объектов на территории России, то это будет повторением политики предыдущих правительств, которая привела Украину к банкротству», - заявил Ю.Костенко.

Кстати, Кремль, который не раз говорил, что претензии Украины беспочвенны и Россия уже расплатилась по всем долгам, в том числе 14 млрд. долл. было заплачено в счет долгов Украины в долге Советского Союза (заявления главы МИД РФ Сергей Лавров), рассчитывал на решение спора по бывшей зарубежной собственности СССР с Украиной как раз с приходом к власти Януковича. В его команде споров видимых нет. Президент и премьер публично не решают «частные» вопросы – не имеет смысла, старший брат подпирает своей «помощью».

Хочется привести еще одно мнение. Член правления Украинской народной партии Степан Хмара заявлял, что "так называемый "нулевой вариант" не только лишает Украину законного права на миллиардные активы бывшего СССР, но и возможности получить полную компенсацию за утраченные вклады в бывшем "Сбербанке" Советского Союза".

Он напомнил, что после провозглашения независимости Украины Верховная Рада приняла постановление, согласно которому Украина претендует на распределение активов и пассивов Советского Союза, то есть на золотовалютный запас, алмазный фонд, имущество за границей.

"Тогда в Москве было подписано соответствующее соглашение между бывшими республиками СССР и Советским Союзом. Согласно настоящему соглашению, Украина имеет юридическое право на почти 17% того, что когда-то было советским имуществом, советскими золотовалютными запасами и другими активами Советского Союза", - отметил С.Хмара.

По его подсчетам, если Украина согласится на условия так называемого "нулевого варианта", то наша страна потеряет 700 миллионов долларов, 82 миллиарда советских рублей, 36 объектов за границей, а также возможность признания 84,3 млрд руб., которые по состоянию на 1 января 1991 года были аккумулированы в Сберегательном банке СССР и являются собственностью граждан Украины, государственным долгом России перед Украиной.

Разобраться в этом вопросе очень сложно, т.к. ни российская власть, ни наша, особенным правдолюбием не отличаются. Так, до сих пор никто никому не предъявлял результаты инвентаризации этих самых заграничных активов, как можно называть цифры, если документов, по сути, нет. Да и за границей говорят о том, что развал Союза тоже ряду их политиков сыграл на руку. Загрансобственность им отдавали за какие-то выигрышные соглашения, либо приносили в дар за «особые» заслуги. Да и не это главное. По сути, на долю рядового украинца вряд ли что-то прийдется. Как известно, все пойдет в счет «бюджетных и кредитных» выплат, а их наши власти за все время Независимости нахватались по «самое не могу». Один мой знакомый, когда к нему подошел побирушка со справкой об ух серьезном заболевании, не подал, отметив: «Подал бы, если бы сказал честно: «Дай на выпить, душу рвет». Вот так и мы – обязательно поняли и даже помогли выпутаться руководству из сетей «доброжелателей», вошли бы в положении и не слишком казнили из-за принятия совершенно идиотских решений, если бы нам откровенно сказали: «Простите, проворовались»…

Оксана Павловская (УНИАН)