«ДСК-4» планирует ввести в Киеве 70 тыс. кв. м жилья

ОАО «Домостроительный комбинат №4», входящий в холдинговую компанию «Киевгорстрой», в первом полугодии этого года планирует ввести в эксплуатацию 70 тыс. кв.м жилья в столице.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат №4» Сергей ТИМОШЕНКО.

«В первом полугодии мы планируем ввести 70 тыс. кв.м жилья», - сказал он.

С.ТИМОШЕНКО отметил, что в третьем квартале этого года компания намерена ввести в эксплуатацию жилой дом №13 и начать строительство домов №10 и 12 в 20-м микрорайоне Троещины.

При этом компания ведет строительство жилых домов №4 и 5 на Позняках-2 по заказу ХК «Киевгорстрой», трех домов (№2,3 и 4) на Осокорках. Также компания является генеральным подрядчиком строительства жилого дома по просп. Маяковского, 1-3, часть квартир в котором предназначена для инвесторов, пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Справка УНИАН. ОАО “Домостроительный комбинат №4” включает завод железобетонных изделий, три строительно-монтажные управления и управление производственно-технологической комплектации. Комбинат специализируется на строительстве жилых домов. Компания входит в холдинговую компанию “Киевгорстрой”.