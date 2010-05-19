Качество воды всех источников водоснабжения проверят

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Госпотребстандарту, Главной санитарной службе, МинЖКХ, Госводхозу и местным администрациям в течение двух месяцев провести проверку качества воды во всех источниках, которые используются для снабжения населения питьевой водой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня на заседании Кабинета министров в связи с подозрением компетентных органов, что смерть двух детей в Тернопольской и Полтавской областях на прошлой неделе могла произойти в результате отравления питьевой водой.

«Необходимо обследовать каждый источник питьевой воды, которым пользуются люди, и немедленно взять под карантин опасные, создать паспорта на безопасные, свести их в отдельный каталог и осуществлять постоянный мониторинг. Там, где источники питьевой воды опасны, - организовать поставку людям качественной воды», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он поручил ответственным органам наладить бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой с осуществлением постоянного контроля за качеством.

Координатором по выполнению поставленных задач Н.АЗАРОВ назначил вице-премьер министра Виктора ТИХОНОВА и поручил ежедневно докладывать правительству о результатах проделанной работы.

«Власть должна правильно и немедленно действовать - речь идет о жизнях людей, и поэтому я требую, чтобы немедленно людям в каждом регионе было сообщено, куда они могут передавать пробы воды, которой пользуются, чтобы помощь была ежедневной», - сказал Н.АЗАРОВ.