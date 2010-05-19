Производство конструкций из цемента и бетона снизилось

В Украине производство элементов сборных конструкций из цемента и бетона или искусственного камня для строительства в январе-апреле т.г. снизилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 398 тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в апреле 2010 года в стране было произведено 141 тыс. куб. м данной продукции, что на 17,6% больше, чем в марте 2010 года, и на 14,7% больше, чем в апреле 2009 года.

Справка УНИАН. В Украине производство элементов сборных конструкций из цемента и бетона или искусственного камня для строительства в 2009 году снизилось на 54,4% по сравнению с 2008 годом – до 1 млн. 611 тыс. куб. м.