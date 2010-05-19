В Украине выпуск блоков и кирпича из цемента вырос

В Украине производство блоков и кирпича из цемента, искусственного камня или бетона для строительства в январе-апреле 2010 года выросло на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 215 млн. штук условного кирпича.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в апреле т.г. в стране было произведено 104 млн. штук условного кирпича, что на 58,8% больше, чем в марте 2010 года, и на 34,9% меньше, чем в апреле 2009 года.

Справка УНИАН. В Украине производство блоков и кирпича из цемента, искусственного камня или бетона для строительства в 2009 году снизилось на 50,5% по сравнению с 2008 годом – до 951 млн. штук условного кирпича.