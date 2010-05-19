Яценюк против «нулевого варианта» раздела собственности СССР

Лидер политической партии «Фронт перемен», экс-министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает против «нулевого варианта» раздела собственности бывшего Советского Союза между Украиной и Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такую позицию он высказал вчера в эфире «5 канала».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украина является единственной из бывших советских республик, которая не согласилась при разделе зарубежных активов СССР на так называемый «нулевой вариант».

Экс-министр иностранных дел объяснил, что вклад Украины в создание собственности Советского Союза был одним из самых весомых среди всех других союзных республик. Он напомнил, что к собственности Союза относится золотой запас, золотовалютные фонды, собственность так называемых «соцзагранбанков», собственность всех иностранных дипломатических представительств Советского Союза за его границами. И когда речь шла о разделе этой собственности, почти все республики согласились на то, что Россия, как правопреемник Союза, приняла на себя его долги и, соответственно, - все активы, отметил А.ЯЦЕНЮК, при этом подчеркнув, что позиция Украины заключалась в том, чтобы сначала провести подсчет всех активов, определить их стоимость, стоимость золотых запасов, банковских запасов, дипломатических представительств.

«Положим это на одну чашу весов, а на вторую - задолженность Советского Союза, которая была погашена Россией. Тогда мы поймем: соглашаемся мы на «нулевой вариант» или нет», - подчеркнул политик.

«Когда речь идет о разделе собственности Союза, как бывший министр иностранных дел Украины я настаиваю на том, что нам нужно свести активы и пассивы. Мы должны понять путем международного аудита, каковыми являются реально активы советского государства, какие реальные обязательства советского государства, и сколько Украина может на себя принять как одной части, так и другой», - заявил он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, позиция Украины в вопросе собственности СССР учитывается другими государствами. Так, например, Россия пыталась продать здание бывшего советского посольства в Великобритании. «Мы провели судебное заседание, и британский суд стал на украинскую сторону: не может быть продано. Вроде бы это посольство в собственности России, но оно не может быть продано без согласия Украинского государства», - рассказал политик.

Как сообщал УНИАН, 18 мая управляющий делами Президента России Владимир КОЖИН выразил надежду, что Украина согласится на передачу России всей собственности бывшего СССР за границей.

«Я уже ответил – здесь нет поля для компромисса, потому что Россия приняла на себя огромный долг, и приняла в самые тяжелые времена, и мы все выплатили. Поэтому нужно просто выполнить все договоренности и соглашения, которые в свое время были приняты, достигнуты, и все с ними согласились», - подчеркнул В.КОЖИН.

Ранее В.КОЖИН заявлял, что Украина “безосновательно” претендует на собственность бывшего СССР за рубежом: на «очень большое» количество спорных объектов, в частности, в Японии и в ряде европейских стран.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины констатировали, что Россия игнорирует имущественные права Украины на собственность бывшего СССР за рубежом. В частности, как отмечал в марте 2009 года руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ, одним из первых международных многосторонних договоров Украины, заключенных с государствами - участницами СНГ, стал договор о правопреемственности относительно государственного долга и активов бывшего СССР от 4 декабря 1991 года. Доля Украины в общей сумме активов и пассивов, к которым принадлежит и собственность бывшего СССР за границей, превышает 16%.