Минрегионстрой: госдолг перед ГИУ будет погашен

Министерство регионального развития и строительства прогнозирует погашение долгов государства перед Государственным ипотечным учреждением за квартиры, приобретенные прежним правительством, до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

По его словам, в рамках данной программы правительством было приобретено свыше 5300 квартир. При этом задолженность перед ГИУ на сегодня составляет около 1,5 млрд. грн.

В этой связи Минрегионстрой предлагает ежегодно предусматривать в Госбюджете около 200-300 млн. грн. для погашения данной задолженности.

«Я предлагаю по 200-300 млн. каждый год мы должны погашать, чтобы через 5 лет отдать те деньги, которые ГИУ заплатило за это жилье», - сказал В.ЯЦУБА.

Министр отметил, что уже в текущем году на цели погашения данного долга в Госбюджете может быть предусмотрено около 200 млн. грн. в рамках средств, предусмотренных в бюджете по программам удешевления ипотечного кредитования.

Как сообщал УНИАН, 1 марта т.г. Юлия ТИМОШЕНКО заявила о завершении выполнения антикризисной программы по предоставлению жилья льготным категориям граждан через Государственное ипотечное учреждение (ГИУ). В 2009 году было выкуплено 5 тыс. 899 квартир за 1 млрд. 576 млн. грн.