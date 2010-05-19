Минрегионстрой будет просить НБУ кредиты

Министерство регионального строительства и развития Украины намерено обратиться к Национальному банку Украины с просьбой выделить кредитный ресурс на предоставление ипотечных кредитов под 15% годовых для выкупа жилья в объектах со степенью готовности от 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава министерства Владимир ЯЦУБА.

«Мы предлагаем, чтобы НБУ кредитовал под 15% годовых, в том числе с удешевлением, предусмотренным за счет наших средств», – сказал он, отметив, что соответствующее предложение министерство озвучит на сегодняшнем совещании с представителями НБУ и 15 крупнейших коммерческих банков.

В.ЯЦУБА напомнил, что сегодня в Украине существует свыше 700 объектов со степенью готовности от 70%. По расчетам министерства, на их достройку необходимо около 7 млрд. грн., при этом для объектов со степенью готовности от 80% до 95% эта сумма составляет около 4 млрд. грн.